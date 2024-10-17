New York Borsası Rekor Kapanış Yaptı

New York Borsası Güçlü Bir Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, gelen güçlü perakende satış verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazanarak %0,37 artışla 43.239,05 puana ulaşarak yeni bir kapanış rekoru kırdı.

Diğer Endeksler Nasıl Seyretti?

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 5.841,47 puan olurken, Nasdaq endeksi ise %0,04 artışla 18.373,61 puana yükseldi.

Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde

ABD'de perakende satışların eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 artarak 714,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesine neden oldu. Analistler, bu artışın ekonominin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğunu ifade etti.

İmalat Endeksi ve İşsizlik Başvuruları

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde 10,3 değerine yükselerek sektördeki büyümeye dair umut verdi. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı

ABD'de sanayi üretimi eylülde aylık bazda %0,3 oranında düşüş kaydetti. Ülkedeki kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,3 puan azalarak %77,5'e geriledi.

Kurumsal Gelişmeler

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, üçüncü çeyrekte net karında %54 artış bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte TSMC hisseleri %10'a yakın bir artış yaşadı. Nvidia hisse fiyatı, gün içinde 140,89 dolarla rekor tazelerken, günü yaklaşık %1 kazançla 136,93 dolardan tamamladı. Ayrıca, diğer çip üreticisi Broadcom hisseleri de %2,7 artış gösterdi.

Uzay İhracatında Yeni Gelişmeler

Ülke basınında yer alan haberlere göre ABD yönetiminin, müttefiklerine uzayla ilgili ihracata yönelik kısıtlamaları hafifleteceği ve bu durumun Boeing ile Lockheed Martin gibi şirketlere fayda sağlayabileceği bildirildi.