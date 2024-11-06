New York Borsası Seçim Günü Yükselişe Geçti

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

ABD'deki başkanlık ve Kongre seçimleri sırasında, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında süren yarış etkisiyle New York borsası günü güçlü bir yükselişle kapattı.

Endeks Değerleri

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde bir artışla 42.221,88 puana, S&P 500 endeksi %1,23 artışla 5.782,76 puana ve Nasdaq endeksi %1,43 kazançla 18.439,17 puana yükseldi.

Seçim Etkileri

Harris ile Trump arasındaki 60. başkanlık seçimleri devam ederken yatırımcılar, seçim sonuçlarının harcamalar ve vergi politikaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolüyle ilgili belirsizlikler de piyasalarda heyecan yaratıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Piyasa Oynaklığı ve Hazine Tahvilleri

Seçim sonuçlarının gecikmesi veya tartışmalı olması durumunda piyasalarda yüksek bir oynaklık bekleniyor. Bu bağlamda, 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,29'a düşerken, Dolar endeksi %0,4'lük bir kayıpla 103,4 seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası

Kripto paralarda da yükseliş gözlemleniyor. Bitcoin günlük %3,3 artış gösterirken, Ethereum %0,3'lük bir yükselişle dikkat çekiyor.

Dış Ticaret Verileri

ABD'nin dış ticaret açığı Eylül ayında %19,2 artışla 84,4 milyar dolara ulaşarak son dönemdeki en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, işletmelerin güçlü iç talebi karşılamak ve gümrük vergilerinin artacak olması beklentisiyle ithalatı artırmalarının etkisi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Performanslar

Trump Media & Technology hisseleri gün içerisinde %15 artış göstermesine rağmen günü %1,2 azalışla tamamladı. Ayrıca, Elon Musk'ın Tesla hisseleri %3,5, Nvidia %3, Meta %2, ve Amazon %2'lik artışlar gösterdi. Microsoft, Apple ve Alphabet hisselerinde de değer kazançları kaydedildi.