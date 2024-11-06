DOLAR
34,26 0,03%
EURO
37,46 0,03%
ALTIN
3.024,93 -0,15%
BITCOIN
2.382.025,33 -0,09%

New York Borsası Seçim Günü Yükselişe Geçti

Yüksek işlem hacmi ile kapanan borsa, başkanlık seçimleri sırasında önemli bir artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 00:36
New York Borsası Seçim Günü Yükselişe Geçti

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

ABD'deki başkanlık ve Kongre seçimleri sırasında, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında süren yarış etkisiyle New York borsası günü güçlü bir yükselişle kapattı.

Endeks Değerleri

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde bir artışla 42.221,88 puana, S&P 500 endeksi %1,23 artışla 5.782,76 puana ve Nasdaq endeksi %1,43 kazançla 18.439,17 puana yükseldi.

Seçim Etkileri

Harris ile Trump arasındaki 60. başkanlık seçimleri devam ederken yatırımcılar, seçim sonuçlarının harcamalar ve vergi politikaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolüyle ilgili belirsizlikler de piyasalarda heyecan yaratıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Piyasa Oynaklığı ve Hazine Tahvilleri

Seçim sonuçlarının gecikmesi veya tartışmalı olması durumunda piyasalarda yüksek bir oynaklık bekleniyor. Bu bağlamda, 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,29'a düşerken, Dolar endeksi %0,4'lük bir kayıpla 103,4 seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası

Kripto paralarda da yükseliş gözlemleniyor. Bitcoin günlük %3,3 artış gösterirken, Ethereum %0,3'lük bir yükselişle dikkat çekiyor.

Dış Ticaret Verileri

ABD'nin dış ticaret açığı Eylül ayında %19,2 artışla 84,4 milyar dolara ulaşarak son dönemdeki en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, işletmelerin güçlü iç talebi karşılamak ve gümrük vergilerinin artacak olması beklentisiyle ithalatı artırmalarının etkisi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Performanslar

Trump Media & Technology hisseleri gün içerisinde %15 artış göstermesine rağmen günü %1,2 azalışla tamamladı. Ayrıca, Elon Musk'ın Tesla hisseleri %3,5, Nvidia %3, Meta %2, ve Amazon %2'lik artışlar gösterdi. Microsoft, Apple ve Alphabet hisselerinde de değer kazançları kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Seçim Günü Yükselişe Geçti
2
Tüpraş İşlemleri Borsa'da Geçici Olarak Durduruldu
3
Bakan Şimşek: 2026'da Enflasyon Tek Haneli Olacak
4
İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!
5
Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!
6
Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi
7
Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!