New York Borsası Sert Düşüşle Açıldı: Yapay Zeka Hisseleri Etkiliyor

New York Borsası Haftaya Sert Düşüşle Başladı

Yerli ve uluslararası yatırımcıların yakından izlediği New York borsası, yapay zeka ile ilişkili hisselerde gerçekleşen yoğun satış baskısıyla haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle girdi. Açılışta Dow Jones endeksi %0,62 azalarak 44.148,84 puana, S&P 500 endeksi %2,17 düşüşle 5.969,04 puana ve Nasdaq endeksi ise %3,61 kayıpla 19.234,04 puana geriledi.

Yapay Zeka Hisselerinde Satış Baskısı

Çinli DeepSeek'in geliştirdiği son yapay zeka modelinin, rakiplerine kıyasla daha az çip kullanarak ve kısa sürede tamamlanması, küresel çip şirketleri hisselerinin değer kaybına neden oldu. Bu durum, borsa genelinde negatif bir seyir izlenmesine yol açtı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yaklaşık %12 değer kaybederken, Microsoft'un hisseleri %4, Alphabet ve Meta %3,5, Amazon ise %3 geriledi.

Tahvil Faizleri ve Korku Endeksi

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan düşerek %4,54 seviyesine indi. Aynı zamanda, "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, yaklaşık 6 puan artışla 20,55 seviyesine çıkarak 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini görüyor.

Böyle Geçen Bir Hafta Bekleniyor

Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklayacak olmasının piyasalara etki edebileceğini vurguladı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek.

Çarşamba günü finansal bilançolarını duyuracak şirketler arasında Meta, Microsoft, Tesla ve IBM yer alıyor. Cuma günü ise enerji devi Chevron ile Exxon Mobil'in finansal sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Ekonomik belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulama planlarının, yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği düşünülüyor.