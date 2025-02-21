New York Borsası, Tarife Endişeleriyle Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditlerine ilişkin süregelen endişeler ve Walmart'ın zayıf gelen satış tahminlerinin tüketici harcamaları konusunda yarattığı tedirginlik ile günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybederek %1,01 azalışla 44.176,90 puana indi. S&P 500 endeksi %0,43 azalışla 6.117,63 puana ve Nasdaq endeksi %0,47 kayıpla 19.962,36 puana geriledi.

Tarife Tehditleri ve Piyasa Tepkisi

Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Walmart'ın beklentileri karşılamayan satış tahminleri yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyerek borsa üzerinde negatif bir etki yarattı. Trump, gelecek ay veya daha kısa bir süre içinde yeni gümrük vergileri açıklayacağını belirtirken, daha önce ithal otomobillere, yarı iletkenlere ve ilaçlara vergi getirme planında kereste ve orman ürünlerini de ekleyeceğini ifade etti.

Hafta başında Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini duyurmuştu ve bu tarifelere ilişkin açıklamanın muhtemelen 2 Nisan'da yapılacağını belirtti. Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Fed Tutanakları ve Ekonomik Belirsizlik

Fed'in çarşamba günü yayımladığı toplantı tutanaklarında Trump'ın tarife politikasının enflasyonist endişeleri artırdığına dikkat çekilmişti. Tutanaklarda, Fed yetkilileri, özellikle ticaret ve göç politikasındaki muhtemel değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyeli ve beklenenden daha güçlü hane halkı harcamalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini dile getirerek temkinli bir duruş sergilediler.

Öte yandan, Walmart'ın 2026 mali yılında satış ve kar tahminlerinin beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyri etkiledi. Walmart'ın hisseleri %6,5 değer kaybetti. Bu durum, analistler tarafından ABD'de tüketici harcamalarının yavaşladığına dair bir uyarı olarak yorumlandı.

Walmart'ın hisselerindeki çöküş, diğer perakendecilerin hisselerini de olumsuz etkiledi; Target %2, Costco ise %2,6 değer kaybetti. Güvenli liman varlıklarına olan talep artarken, altının ons fiyatı 2.952,35 dolara yükseldi. Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,50'ye geriledi.

İşsizlik ve İmalat Endeksi Verileri

Makroekonomik veriler de piyasada önemli bir etki yarattı; ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise Şubat ayında 18,1 değerine inmesine rağmen sektörde büyümeye işaret etti.