New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası'nda Düşüş Rüzgarları

New York borsası, haftanın son işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,77 azalışla 42.992,21 puana geriledi.

Endekslerdeki Değişiklikler

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 azalarak 5.970,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 kayıpla 19.724,66 puana indi.

Sebepler ve Piyasa Analizi

Pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle kısa süren haftanın kapanışında satıcılı bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyaller vermesi, tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminde dikkat çeken bir gelişme oldu. Önceki işlem gününde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan %4,63 seviyesine çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükselişin özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğu gözlemlendi. Örneğin, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri yüzde 4,9, çip üreticisi Nvidia hisseleri yüzde 2, Microsoft hisseleri yüzde 1,7, e-ticaret devi Amazon hisseleri yüzde 1,4 ve Apple hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Gelecek Beklentileri

Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlar ve 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti. Noel tatili nedeniyle bu hafta işlem hacminin düşük seyrettiği ifade edilirken, hacmin gelecek hafta da yeni yıl tatilinin etkisiyle düşük kalabileceği öngörülüyor. Piyasalar için ilk önemli odak noktasının 10 Ocak'ta açıklanacak istihdam raporu olacağı kaydedildi.