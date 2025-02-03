New York Borsası, Trump'ın Yeni Tarifeleriyle Sert Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası haftanın ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybederek %1,25 azalışla 43.987,56 puana geriledi. Bunun yanı sıra S&P 500 endeksi %1,69 düşüşle 5.938,25 puana, Nasdaq endeksi ise %2,16 kayıpla 19.203,35 puana indi.

Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e uyguladığı tarifeler, ticaret savaşının fitilini ateşleyerek pay piyasalarını olumsuz etkiledi. 1 Şubat'ta imzalanan kararnamede Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat için %25, Çin'den gelen ithalat içinse %10 ek gümrük vergisi belirlendi. Ayrıca, Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına %10 daha düşük vergi uygulanacağı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Meksika da benzer karşılık vermek zorunda kalacaklarını duyurdu. Çin ise karşı tedbirler almak ve Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulunmak niyetinde olduğunu belirtti.

Trump, tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği konusundaki endişeleri dile getirirken, kısa vadede Amerikan halkının bazı sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini yineledi.

Dolar endeksi, Türkiye saatiyle 17.40 itibarıyla 109,1 seviyesine yükselirken, Kanada doları ve Meksika pesosu son yılların en düşük seviyelerine indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de %4,50 seviyesine geriledi.

Tarifelerden en çok etkilenecek olan otomotiv sektöründe ise, Ford ve General Motors gibi ABD'li otomobil üreticilerinin hisseleri %3'ün üzerinde, %5'in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Analistler, artan ticari gerilimler ve açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin bu hafta piyasalarda etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, Alphabet, Amazon, AMD, Qualcomm ve Ford gibi şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olacak.