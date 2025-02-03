DOLAR
35,91 -0,17%
EURO
37,07 0,4%
ALTIN
3.269,87 -1,38%
BITCOIN
3.560.608,14 -1,34%

New York Borsası, Trump'ın Yeni Tarifeleriyle Sert Düşüşle Açıldı

Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifeler sonrası New York borsası ciddi bir kayıpla haftaya başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:19
New York Borsası, Trump'ın Yeni Tarifeleriyle Sert Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 ek gümrük vergisi getirmesi sonrası haftanın ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybederek %1,25 azalışla 43.987,56 puana geriledi. Bunun yanı sıra S&P 500 endeksi %1,69 düşüşle 5.938,25 puana, Nasdaq endeksi ise %2,16 kayıpla 19.203,35 puana indi.

Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e uyguladığı tarifeler, ticaret savaşının fitilini ateşleyerek pay piyasalarını olumsuz etkiledi. 1 Şubat'ta imzalanan kararnamede Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat için %25, Çin'den gelen ithalat içinse %10 ek gümrük vergisi belirlendi. Ayrıca, Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına %10 daha düşük vergi uygulanacağı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Meksika da benzer karşılık vermek zorunda kalacaklarını duyurdu. Çin ise karşı tedbirler almak ve Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulunmak niyetinde olduğunu belirtti.

Trump, tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği konusundaki endişeleri dile getirirken, kısa vadede Amerikan halkının bazı sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini yineledi.

Dolar endeksi, Türkiye saatiyle 17.40 itibarıyla 109,1 seviyesine yükselirken, Kanada doları ve Meksika pesosu son yılların en düşük seviyelerine indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de %4,50 seviyesine geriledi.

Tarifelerden en çok etkilenecek olan otomotiv sektöründe ise, Ford ve General Motors gibi ABD'li otomobil üreticilerinin hisseleri %3'ün üzerinde, %5'in üzerinde değer kaybı yaşadı.

Analistler, artan ticari gerilimler ve açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin bu hafta piyasalarda etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, Alphabet, Amazon, AMD, Qualcomm ve Ford gibi şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olacak.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,30 Değer Kaybıyla Tamamladı
2
ABD İmalat Endeksi Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
3
New York Borsası, Trump'ın Yeni Tarifeleriyle Sert Düşüşle Açıldı
4
ABD İnşaat Harcamaları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
5
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.774,40 Puana Geriledi
6
Türkiye ve Macaristan Arasında Savunma Sanayisi Alanında Stratejik İşbirliği
7
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!