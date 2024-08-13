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New York Borsası, Üretici Enflasyonu Verileri ile Yükselişe Geçti

ABD'de üretici enflasyonunun yavaşlaması ile New York borsası yükselişle kapandı, Dow Jones 400 puanı aştı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:37
New York Borsası, Üretici Enflasyonu Verileri ile Yükselişe Geçti

New York Borsası Temmuz Ayını Yükselişle Kapattı

New York borsası, ABD'de gerçekleşen üretici enflasyonunun Temmuz ayında beklentilerin altında kalmasının ardından günü güçlü bir yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi, kapanışta 400 puanın üzerinde artış göstererek %1,04'lük bir kazançla 39.765,64 puana ulaştı.

Piyasalardaki Pozitif Seyir

S&P 500 endeksi %1,68 artarak 5.434,42 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi de 400 puanı aşarak %2,40'lık kazançla 17.183,95 puana çıktı. Ülke genelinde yarın açıklanacak olan tüketici enflasyonu verileri öncesinde, üretici enflasyonundaki yavaşlama, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın gelecek ay faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Üretici Enflasyonu Verileri

ABD'de Temmuz ayı ÜFE, aylık %0,1 ve yıllık %2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, bu durumun fiyat baskılarının hafiflediği sinyalini verdiğini belirtti ve Fed'in olası faiz indirimlerini destekleyebileceğini ifade etti.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkat çekti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarında indirim yapılmadan önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini ve Fed'in faiz indirimine başladıktan sonra rotasını değiştirmeyeceğinden emin olmak istediğini söyledi.

Tahvil Faizlerinde Düşüş

Tüm bu gelişmeler ışığında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,85'e geriledi.

Kurumsal Gelişmeler ve Hisse Senedi Hareketleri

Kahve zinciri Starbucks, iki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildirirken, CEO Laxman Narasimhan'ın görevinden ayrılması ve Chipotle'nin yeni CEO'su Brian Niccol'un atanması ile hisseleri %24,5 değer kazandı. Chipotle’s hissesinde ise %7,5 düşüş yaşandı.

Öte yandan Google, düzenlediği "Made by Google" etkinliğinde yeni ürünlerini ve yapay zeka modeli Gemini ile ilgili güncellemelerini duyurarak %1,2 değer kazandı. Home Depot ise yıl sonu satış tahminlerini düşürmesine rağmen %1,2 artış kaydetti.

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