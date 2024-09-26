New York Borsası Yapay Zeka İyimserliği İle Yükseldi

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, çip üreticisi Micron Technology'nin tahminlerin üzerinde gelir açıklaması ve ABD'den gelen olumlu ekonomik verilerin etkisiyle gün boyunca yükseliş gösterdi.

Endekslerdeki Artışlar

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puan artarak %0,62 değer kazanarak 42.175,11 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,40 artışla 5.745,37 puana ve Nasdaq endeksi ise %0,58'lik bir kazançla 18.187,12 puana çıktı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci çeyrekte ekonomi %3'lük bir büyüme kaydetti. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurularında 218 bine düşüş gözlemlendi ve bu rakam son 4 ayın en düşük seviyesi oldu.

Micron Technology'nin Beklentileri

Micron Technology'nin gelecek yılın ilk çeyreği için yaptığı yüksek gelir tahmini, şirketin hisselerinin %14,7 oranında değer kazanmasına neden oldu. Analistler, bu tahminin yapay zeka teknolojisi çiplerine olan talebin güçlü olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Diğer Çip Şirketlerindeki Hareketlilik

Yapay zeka iyimserliği, diğer çip şirketlerini de etkileyerek, Advanced Micro Devices hisselerinin %3,4, Broadcom hisselerinin ise %1,5 oranında artmasına neden oldu. Ancak, Super Micro Computer hisseleri, şirket hakkında başlatılan bir soruşturma yüzünden %12,2 oranında değer kaybetti.

Fed Açıklamaları Piyasalarda Takip Ediliyor

Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların dikkatle izlediği konular arasında. Bugün özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası ile ilgili yorum yapmaması dikkat çekti.