New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Enflasyon Verileri Gözetiliyor

New York Borsası Yatay Seyirle Güne Başladı

New York borsası, ABD'de enflasyonun ekimde beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artarak 44.010,89 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.989,7 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 artarak 19.297,94 puana tırmandı. ABD'de tüketici fiyatlarının ekimde beklentiler dahilinde yükselmesinin ardından pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. Söz konusu dönemde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38'e geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 82'ye yükseldi.

Analistler, TÜFE verilerinin ardından piyasalarda dikkatlerin yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü açıklanacak perakende satış verilerine çevrildiğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmanın da beklendiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.

Öte yandan diğer Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bugün açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonu yeniden alevlendirmemek için Fed'in faiz indirimlerini temkinli bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Kripto para piyasalarında ise Trump'ın seçim zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'in fiyatı ilk kez 90 bin doların üzerine çıktı. Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, CEO Elon Musk'ın yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğinin duyurulmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Spirit Airlines'ın hisseleri, hava yolu şirketinin iflas koruma başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ve alacaklılarla görüşmelerde bulunduğunu bildirmesi sonrası yüzde 60'ın üzerinde düştü. Elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın hisseleri ise Volkswagen'in şirkete yaptığı yatırımı yüzde 16 artırarak 5,8 milyar dolara çıkarmasının ardından yüzde 21'in üzerinde değer kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.