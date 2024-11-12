New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, güne yatay bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,15 artışla 44.359,21 puan seviyesine yükseldi.

S&P 500 endeksi %0,04 artarak 6.003,6 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi %0,05 azalışla 19.289,81 puana geriledi.

Yatırımcıların odak noktası, ABD'deki başkanlık seçimleri ile makroekonomik verilere kayarken, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi borsa açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun bir makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini, ülke ekonomisi ve para politikası görünümü hakkında verilerden gelecek sinyallerin oldukça önemli olduğunu vurguladılar.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcılar açısından kritik bir bekleyiş yarattığını belirten analistler, Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacağını ifade ettiler.

Ayrıca, güçlü ekonomik veriler ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin bazı politikalarının olası enflasyonist etkilerinin Fed'in faiz indirimleri üzerindeki belirsizliği artıracağı dile getirildi.

Kripto para piyasasında da, Trump'ın seçim zaferi sonrasında yükselişe geçen Bitcoin fiyatı 86 bin doların üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta, Home Depot şirketinin satışlarının üç aylık dönemde yıllık %6,6 artış göstermesi sonrası hisseleri %1'e yakın değer kazandı. Öte yandan, Novavax biyoteknoloji firması, yıllık gelir tahmininde düşüşe gitmesinin ardından %8'in üzerinde değer kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.