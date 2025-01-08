New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de bugün açıklanan makroekonomik veriler ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin haber akışının ışığında güne yatay bir seyirle başladı.

Açılış Rakamları

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 42.500,42 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,12 azalışla 5.901,7 puana; Nasdaq endeksi ise yüzde 0,15 azalışla 19.459,61 puana indi.

Makroekonomik Veriler ve İşsizlik Rakamları

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda, özel sektör istihdamı geçen yıl aralık ayında 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında bir artış kaydetti. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inmesi, 11 ayın en düşük seviyesini oluşturdu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerden karışık sinyaller alındığını belirtti. Bunun yanında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,7 ile son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'ın Olası Politikaları

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru inmeye devam edeceğine inandığını ve daha fazla faiz indirimini desteklediğini ifade etti.

20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Trump'ın tarife politikaları ve ekonomik durumla ilgili atacağı adımlarla ilgili haberler yatırımcıların ilgi odağı oldu. Trump'ın, yeni tarifeler için yasal zemin sağlamak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiği kişi kaynaklarına dayandırılan haberlerde yer aldı.

Analistler, Trump'ın izleyeceği politikalar ve haber akışının piyasalardaki risk algısını artırdığını belirtiyor. Tarife politikalarının, küresel bir ticaret savaşını tetikleme ve enflasyonist baskıları artırma potansiyeli endişeleri de kaygı yaratıyor.