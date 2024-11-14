New York Borsası Yatay Seyirle Başladı: Fed Açıklamaları Bekleniyor

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalar öncesinde yatay seyirle güne başladı.

Açılışta Endeksler Ne Yönde?

Açılışta Dow Jones endeksi, %0,17 artarak 44.032,38 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %0,07 artışla 5.989,68 puana, Nasdaq endeksi ise %0,13 artarak 19.256,09 puana tırmandı.

Üretici Enflasyonu Verileri Yükseldi

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da hızlandığına dair verilerin açıklanmasının ardından, yatırımcılar Powell'ın açıklamaları öncesi dikkatli bir seyir izliyor. Bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise %2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise, ekimde aylık bazda %0,3 ile beklentiler dahilinde ve yıllık bazda %3,1 ile tahminlerin üzerinde bir artış kaydetti.

İşsizlik Başvuruları Düştü

Geçtiğimiz haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Kasım ile biten haftada 217 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, bu verilerin, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin yavaşladığını gösterdiğini, bu durumun ise Fed'in faiz indirimleriyle ilgili beklentileri desteklemediğini aktardı. Bugün yapılacak olan Powell'ın konuşmasında para politikasının geleceği hakkında daha fazla ipucu aranacak.

Para Piyasalarında Beklentiler Değişiyor

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %82'den %79'a düştü. Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, soğuyan iş gücü piyasası ve %2'lik enflasyon hedefine yönelik işaretlerini vurgulayarak, hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Kugler, herhangi bir riskin ortaya çıkması halinde faiz indirimlerine ara vermenin uygun olabileceğini kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, Fed'in güçlü bir ilerleme kaydettiğini ancak ivmenin devamı için yapılacak daha çok iş olduğunu ifade etti.

Kurumsal Hisselerde Hareketlilik

Kurumsal tarafta, eğlence endüstrisinin büyük oyuncularından Walt Disney’in hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası %9’un üzerinde değer kazanırken, ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco’nun hisseleri, gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle %1’den fazla düştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.