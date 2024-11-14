New York Borsası Yatay Seyirle Kapandı: Dow Jones ve S&P 500'de Küçük Artışlar

New York Borsası, Yatay Seyirle Tamamlandı

New York Borsası, güne yatay seyir ile veda etti. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 43.958,19 puana ulaştı. Aynı dönemde, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.985,38 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 19.236,22 puana geriledi.

Enflasyon Verileri ve Piyasa Etkileri

ABD'de ekim ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi, pay piyasalarında yatay bir seyir izlenmesine neden oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 oranında arttı ve bu da piyasalarda önemli bir etki yarattı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 seviyelerine geriledikten sonra yüzde 4,45'e yükseldi.

Fed Faiz Politikası Üzerine Beklentiler

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %82'ye çıktı. Analistler, TÜFE'nin ardından dikkatlerin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü açıklanacak perakende satış verilerine çevrildiğini ifade ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği konuşma, piyasalarda önemli bir gelişme olarak bekleniyor. Powell'ın açıklamalarında, para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranması da olası.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon ve istihdam hedeflerine yakın olunduğunu kaydetti. Musalem, enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, para politikasının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonu yeniden alevlendirmemek için faiz indirimlerinin temkinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kripto Para ve Şirket Hisse Fiyatları

Kripto para piyasalarında ise, Trump'ın seçim zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin, gün içinde ilk kez 90 bin doların üzerine çıkmasının ardından 88 bin dolar seviyesine geri çekildi.

Kurumsal tarafta ise, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, CEO Elon Musk’ın yeni kurulacak Hükümet Verimlilik Departmanını yöneteceği açıklamasının ardından yüzde 0,5 yükseldi. Ancak Spirit Airlines'ın hisseleri, hava yolu şirketinin iflas koruma başvurusuna hazırlandığını duyurmasının ardından yüzde 59,3 değer kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın hisseleri ise, Volkswagen'in yaptığı yatırımı yüzde 16 artırarak 5,8 milyar dolara çıkarmasının ardından yüzde 13,7 değer kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.