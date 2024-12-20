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New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı: Dow Jones 42.342,24 Puanı Gördü

New York borsası, Dow Jones'un yükselmesi ile yatay kapandı. Faiz indirim beklentileri ve ekonomik veriler öne çıkan konular oldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:47
New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı: Dow Jones 42.342,24 Puanı Gördü

New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 42.342,24 puana yükseldi ve 10 günlük düşüş serisi son bulmuş oldu.

S&P 500 endeksi ise yüzde 0,09 azalışla 5.867,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 19.372,77 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminlerin etkisiyle dün sert düşüş yaşayan pay piyasalarında, bugün yatay seyir izlendi. Fed'in nokta grafiği, gelecek yıl faiz indirimlerinin yavaşlayacağının sinyallerini verirken, 2025'te toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimi yapılabileceğini ortaya koymuştu.

Faiz kararının ardından yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,57'nin üzerine çıktı. Dolar endeksi ise, dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,4 artışla 108,4 oldu.

Makroekonomik veriler açısından, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise beklentilere paralel şekilde yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamaları hariç tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

Ayrıca, ABD'de ikinci el konut satışları da kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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