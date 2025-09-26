New York Borsası Yükseldi: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artıda

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD'de beklentilere paralel gelen enflasyon göstergesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin gecikebileceği endişelerini hafifletmesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan değer kazanarak yüzde 0,65 artıda 46.247,29 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.643,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 kazançla 22.484,07 puana yükseldi.

Ekonomik Veriler

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi ve bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Analistler, beklentilerle uyumlu gelen verilerin çekirdek enflasyonun istikrarlı seyrettiğini gösterdiğini belirtti.

Fed Yetkilileri ve Piyasa Tepkileri

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından izlendi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Banka hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti. Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise iş gücü piyasasında artan risklere karşı kararlı faiz indirimlerinin gerekli olduğu düşüncesini yineledi.

Ticaret ve Bütçe Gelişmeleri

Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump dün 1 Ekim'den itibaren uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını açıkladı. Buna göre; markalı veya patentli ilaç ürünleri için tarife oranı yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'de mali yılın 30 Eylül'de sona ermesine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum endişeleri artırırken Başkan Trump, dün federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.