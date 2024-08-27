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New York Borsası Yükselişe Geçti

New York borsası hafif artışla kapanırken, yatırımcılar önemli verileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:49
New York Borsası Yükselişe Geçti

New York Borsasında Pozitif Kapanış

New York borsası, günün sonunda hafif bir yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi, %0,02 artış göstererek 41.250,50 puana yükseldi. Diğer önemli endeksler arasında S&P 500 %0,16 artışla 5.625,80 puan ve Nasdaq %0,16 değer kazanarak 17.754,82 puana ulaştı.

Yatırımcılar Temkinli Davranıyor

Bu hafta açıklanacak olan kritik ekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranması dikkat çekti. Analistler, Nvidia şirketinin yarın yapacağı bilanço açıklamasının beklenildiğini belirttiler. Ayrıca, perşembe günü yayınlanacak büyüme verileri ve cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının piyasalarda etkili olabileceği düşünülüyor.

Konut Piyasasındaki Gelişmeler

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık bazda %5,4 artış gösterdi. Ancak, bu artış hızı yavaşlama sinyalleri vermekte ve endeks, haziran ayında 325,23 değerine ulaşarak rekor kırdı.

Tüketici Güveninde Artış

Öte yandan, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustos ayında aylık %1,4 artışla 103,3'e yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde seyretmiş oldu. Tüketici güveni, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, iş gücü piyasası koşullarına dair endişelerin arttığı gözlemlendi.

Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Ayrıca, ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri ağustos ayında %4,9'a gerileyerek, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış durumda.

Teknoloji Hisse Senetlerindeki Dalgalanmalar

Teknoloji hisse senetlerinde karışık bir seyir gözlemlenirken, Nvidia'nın hisseleri %1,5 değer kazandı. Microsoft ve Apple'ın hisse değerlerinde de küçük artışlar yaşandı. Ancak Meta hisseleri %0,4, Alphabet %0,9, Amazon %1,4 ve Tesla %1,9 değer kaybetti.

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