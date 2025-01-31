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New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri Artış Gösterdi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri önemli kazançlar elde etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:23
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri Artış Gösterdi

New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 artarak 45.054,36 puan seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artışla 6.096,79 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 19.832,33 puan değerine çıktı.

Enflasyon Göstergeleri Beklentilere Paralel Gerçekleşti

ABD'de enflasyon göstergeleri beklentiler dahilinde gerçekleşirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Ülkede kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi. Analistler, endeksin beklenen artışa rağmen, yıllık bazda geçen yıl nisan ayından bu yana en hızlı artış olarak kaydedildiğini ve Fed'in enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Piyasalarda Gözler Ekonomi Politikalarında

Verilerin yayımlanması sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,54 seviyesine yükseldi. Ayrıca, İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata cumartesi günü yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığını anımsatarak, piyasalarda ekonomi politikalarına dair gelişmelerin takip edildiğini vurguladı.

Kurumsal Gelişmeler ve Hisse Senedi Performansları

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan Apple'ın geliri ve net karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri güne yüzde 4'e yakın kazançla başladı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin altında sonuçlar açıklayan ABD'li enerji şirketi Chemron'un hisseleri yüzde 2'den fazla geriledi. Ayrıca, Exxon Mobil'in hisseleri, beklentilerden iyi kar açıklamasına rağmen yüzde 1'in üzerinde düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Bankanın mevcut politika duruşunun ekonomik faaliyetle ilgili diğer göstergeleri gözden geçirmek için iyi bir yerde olduğunu belirtti. Bowman, iş gücü piyasasının artık özellikle sıkı görünmediğini ancak ücret artış hızının enflasyon hedefiyle tutarlı seviyenin bir miktar üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Bowman, para politikasının ayarlanması konusunda temkinli ve kademeli bir yaklaşımı tercih etmeye devam ettiğini bildirdi.

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