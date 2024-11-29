New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

New York Borsası Pozitif Bir Başlangıç Yaptı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.848,45 puana çıktı.

S&P 500 ve Nasdaq'ta Artışlar

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 6.009,1 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,15 artarak 19.089,03 puana tırmandı. ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan pay piyasaları, bugün yarım gün işlem görüyor.

Analistler, Şükran Günü tatili dolayısıyla piyasalarda işlem hacminin oldukça düşük olmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, Black Friday alışveriş etkinliği ile birlikte perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olacağı ifade edildi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerine göre, bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor.

Çip Şirketlerinde Yükseliş

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklenenden zayıf ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine dair haber akışı, çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükselişte etkili oldu. Applied Materials ve KLA'nın hisseleri yüzde 2'nin, Lam Research'ün hisseleri yüzde 3'ün ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.