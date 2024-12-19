New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York borsası, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi %0,32 artarak 42.464,13 puana ulaştı. Aynı zamanda, S&P 500 endeksi %0,69 artışla 5.912,71 puana, Nasdaq endeksi ise %0,89 kazançla 19.565,67 puana çıktı.

Fed'den Gevşeme Sinyali

Açılıştaki bu pozitif seyir, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünün yavaşlayacağına dair endişelerle gelen sert düşüşlerin ardından gerçekleşti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek 4,25-4,50 aralığına çekti. Federal fon oranına ilişkin tahmini ise gelecek yıl için %3,4'ten %3,9'a yükseltti.

Faiz İndirimlerinde Yavaşlama Bekleniyor

Fed, gelecek yıl faiz indirimlerini yavaşlatacağına dair sinyaller vererek'un nokta grafiği, 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimine olabileceğini gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikalarının önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Makroekonomik Veriler Olumlu Görünüyor

Makroekonomik veriler tarafında, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %3,1 büyüme kaydederek, tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi. Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %1,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da %2,2 ile beklentilerin üzerinde geldi. Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Aralık ile biten haftada 220 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralık ayında eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti. Fed'in faiz kararı sonrasında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek %4,55'in üzerine çıktı. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini görerek yatay seyirle 108,1 oldu.