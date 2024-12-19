DOLAR
35,1 -0,16%
EURO
36,52 -0,41%
ALTIN
2.921,49 -0,17%
BITCOIN
3.513.811,45 1,21%

New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

New York Borsası, günün başlangıcında yükseliş gösterdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artmış durumda.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:17
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York borsası, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi %0,32 artarak 42.464,13 puana ulaştı. Aynı zamanda, S&P 500 endeksi %0,69 artışla 5.912,71 puana, Nasdaq endeksi ise %0,89 kazançla 19.565,67 puana çıktı.

Fed'den Gevşeme Sinyali

Açılıştaki bu pozitif seyir, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünün yavaşlayacağına dair endişelerle gelen sert düşüşlerin ardından gerçekleşti. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek 4,25-4,50 aralığına çekti. Federal fon oranına ilişkin tahmini ise gelecek yıl için %3,4'ten %3,9'a yükseltti.

Faiz İndirimlerinde Yavaşlama Bekleniyor

Fed, gelecek yıl faiz indirimlerini yavaşlatacağına dair sinyaller vererek'un nokta grafiği, 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimine olabileceğini gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikalarının önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Makroekonomik Veriler Olumlu Görünüyor

Makroekonomik veriler tarafında, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %3,1 büyüme kaydederek, tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi. Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %1,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da %2,2 ile beklentilerin üzerinde geldi. Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Aralık ile biten haftada 220 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralık ayında eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti. Fed'in faiz kararı sonrasında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek %4,55'in üzerine çıktı. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini görerek yatay seyirle 108,1 oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor
2
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
3
Bakan Kacır, Uzay Ekonomisinde Türkiye'yi Güçlendirecek Vizyonunu Açıkladı
4
Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet ve Tedarikçi Finansman Desteği Tanıtıldı
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum
6
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Artışta

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı