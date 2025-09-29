New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artışta

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir açılışla başladı. Yatırımcılar, hem ekonomi verilerini hem de siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor.

Piyasaların açılış performansı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 46.306,34 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 6.661,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 kazançla 22.605,30 puana çıktı.

Yatırımcı odağı: Fed, istihdam ve hükümet kapanması riski

ABD'de yatırımcılar, federal hükümetin kapanma riskini değerlendirirken, piyasalar açılışta pozitif bir seyir izledi. Analistler, geçen hafta açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttığını hatırlatarak, Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü koruduğunu belirtiyor.

Bu hafta açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğine dikkat çekiyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Cleveland Başkanı Beth Hammack, bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısında anlaşma sağlanamazsa, federal hükümetin çarşamba günü kapanacağı uyarısı yapılıyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda federal çalışanların toplu olarak işten çıkarılacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kongre liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Analistler, hükümet kapanması halinde istihdam verilerinin yayımlanmasının gecikebileceğine ve ekonomik verilerdeki aksaklıkların Fed'in faiz kararlarına etki edebileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulanacağını duyurdu.