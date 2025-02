New York Borsası Yükselişle Açıldı: Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklaması Etkili Oldu

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 44.396,92 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 6.046,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 19.668,18 puana çıktı.

Trump, ülkeye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife açıklarken, çelik üreticilerinin hisselerindeki artışlarla desteklenen pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan tarım dışı istihdam verileri, ülkede iş gücü piyasasının güçlülüğünü ortaya koymuştu. Verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirebileceği beklentileri ön plana çıktı.

Dolar endeksi Türkiye saatiyle 17.35 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 108,30 seviyesine ulaşırken, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 2 baz puan azalarak yüzde 4,47 seviyesine geriledi.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını ve bu durumun ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etki yaratabileceğini belirtiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde sunum yapması beklenirken, ocak ayı enflasyon verileri de yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 4,6, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 17,6 ve Nucor'un hisseleri yüzde 6,3 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri ise yüzde 3,4 değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan McDonald's, ABD'deki karşılaştırılabilir satışlarının beklenenden daha fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 5 kazançla başladı.