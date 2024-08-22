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New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası, pozitif açılışla Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:58
New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Güne Yükselişle Başladı

New York borsası, güne güçlü bir yükselişle merhaba dedi. Açılış itibarıyla Dow Jones endeksi %0,1 artış göstererek 40.932,23 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artış

S&P 500 endeksi %0,3'lük bir artışla 5.637,77 puana, Nasdaq ise %0,4 kazançla 17.993,72 puana çıktı. Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri artış gösterdi.

Fed'in Tutanakları ve İşsizlik Raporu

Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin verilerin beklentilere paralel gitmesi halinde seçime yönelik para politikasını gevşetmenin uygun olabileceğine işaret etti. Bu arada, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 17 Ağustos haftasında 4.000 artarak 232.000'e yükseldi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bu verilerin iş gücü piyasasının zayıfladığına dair sinyaller verdiğini ve Fed'in faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdığını belirtiyor. Fed Başkanı Jerome Powell yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayla yatırımcıların dikkatini çekecek.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın bu sürece yardımcı olduğunu söyledi. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise enflasyonun %2'ye geri dönmesiyle birlikte faiz indirimine gitmenin zamanının geldiğini belirtti.

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