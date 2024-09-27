DOLAR
34,15 -0,04%
EURO
38,16 0,37%
ALTIN
2.909,44 0,81%
BITCOIN
2.264.831,02 -2,45%

New York Borsası Yükselişle Başladı

ABD'de enflasyonist baskıların azalmasıyla New York Borsası yükseliş trendine girdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:04
New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Pozitif Bir Başlangıç Yaptı

Yeni veri raporları, ABD'deki enflasyonist baskıların devam eden azalmalarını gösterince, New York Borsası haftanın son işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı.

Endekslerde Yükseliş

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artış göstererek 42.227,95 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17’lik bir artışla 5.755,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 artışla 18.228,77 puana çıktı.

Tüketici Harcamaları Raporu

ABD'de açıklanan verilere göre, geçen ayki tüketici harcamalarının ılımlı bir artış gösterdiği ve enflasyonun yavaşladığı ortaya kondu. Ağustos ayında kişisel tüketim harcamaları aylık %0,2 ile beklentilerin altında kalırken, fiyat endeksi de %0,1 aylık ve %2,2 yıllık artış kaydetti.

Fed'in Faiz Politikaları Üzerindeki Etkiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak öne çıkan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık %0,1 ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Piyasa analistleri, bu verilerin Fed'in iş gücü piyasasına yönelik eylemlerinde daha fazla şahin bir duruş sergileyebileceğini düşündürüyor.

İlk verilere göre, Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %52’ye yükseldi. Uzmanlar, enflasyon göstergelerinin beklentilerin altında kalmasının, Fed'in faiz oranlarını düşürme ve iş gücü piyasasını destekleme çabalarını artırabileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Düşüş Kaydedildi
2
ABD Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Artış Gösterdi
3
Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı
4
Döviz Kurları Güncel Verileri
5
New York Borsası Yükselişle Başladı
6
Mersin'de Erken Limon Hasat Sezonu Başladı
7
Kredi kartları için yapılandırma resmi gazetede yayımlandı! Yapılandırma 60 ayı kapsıyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor