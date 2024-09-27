New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Pozitif Bir Başlangıç Yaptı

Yeni veri raporları, ABD'deki enflasyonist baskıların devam eden azalmalarını gösterince, New York Borsası haftanın son işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı.

Endekslerde Yükseliş

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artış göstererek 42.227,95 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17’lik bir artışla 5.755,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 artışla 18.228,77 puana çıktı.

Tüketici Harcamaları Raporu

ABD'de açıklanan verilere göre, geçen ayki tüketici harcamalarının ılımlı bir artış gösterdiği ve enflasyonun yavaşladığı ortaya kondu. Ağustos ayında kişisel tüketim harcamaları aylık %0,2 ile beklentilerin altında kalırken, fiyat endeksi de %0,1 aylık ve %2,2 yıllık artış kaydetti.

Fed'in Faiz Politikaları Üzerindeki Etkiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak öne çıkan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık %0,1 ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Piyasa analistleri, bu verilerin Fed'in iş gücü piyasasına yönelik eylemlerinde daha fazla şahin bir duruş sergileyebileceğini düşündürüyor.

İlk verilere göre, Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %52’ye yükseldi. Uzmanlar, enflasyon göstergelerinin beklentilerin altında kalmasının, Fed'in faiz oranlarını düşürme ve iş gücü piyasasını destekleme çabalarını artırabileceğini belirtiyor.