New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası'nda Olumlu Başlangıç

New York borsası, Ekim ayında ABD'de istihdam artışının keskin bir şekilde yavaşlamasına rağmen, ABD'li teknoloji devi Amazon'un beklenenden iyi finansal sonuçları ile yükselişle açıldı. Bu durum, teknoloji hisselerindeki toparlanmayı beraberinde getirdi.

Piyasa Verileri

Açılışta, Dow Jones endeksi %0,25 artışla 41.869,82 puana, S&P 500 endeksi %0,31 artışla 5.723,22 puana ve Nasdaq endeksi %0,52 kazançla 18.189,66 puana yükseldi.

Ekonomik Veriler ve İstihdam Durumu

ABD ekonomisinde gözler, makroekonomik verilere ve şirket bilançolarına çevrilirken, kasım ayının ilk işlem gününe pazarların olumlu bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ekim ayında 12 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı. İstihdam, Aralık 2020'den bu yana en düşük artışı göstermiştir.

Finansal Sonuçlar ve Hisse Değişimleri

Amazon'un dün açıklanan bilançosu, beklenenden iyi sonuçlar almasıyla şirketin hisseleri %7'nin üzerinde değer kazandı. Ayrıca, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in hisseleri, güçlü gelir tahmini sonrası %3'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Öte yandan, Apple hisseleri, gelir artışına rağmen Çin'deki zayıf satışlar yüzünden %1'in üzerinde düştü.

Enerji Şirketleri Hisse Performansı

ABD'nin önde gelen enerji şirketleri ExxonMobil ve Chemvron, üçüncü çeyrekte yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kar sonuçları ile sırasıyla %0,8 ve %4,7 yükseliş kaydetti.