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New York Borsası Yükselişle Başladı: Ekonomik Veriler Yatırımcıları Ümitlendiriyor

New York Borsası, yatırımcılar şirket bilançoları ve ekonomik verileri değerlendirirken güne yükselişle başlıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:16
New York Borsası Yükselişle Başladı: Ekonomik Veriler Yatırımcıları Ümitlendiriyor

Yükselişle Açılan New York Borsası

New York Borsası, ABD'de şirket bilançoları ve ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,15 artışla 44.941,57 puana, S&P 500 endeksi %0,20 artarak 6.073,56 puana, Nasdaq endeksi ise %0,12 artışla 19.716,44 puana tırmandı.

Ticaret Gerilimindeki Düşüş Piyasalara Yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği yeni tarifeler ile artan ticari gerilimde tansiyonun kısmen düştüğü görülüyor. İlk başta olumsuz bir başlangıç yapan piyasalar, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uygulamayı planladığı tarifeleri, bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle askıya alınması ile pozitif bir seyir izlemiş durumda.

Piyasalarda Dikkat Çeken Veriler

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin verilere odaklanmış durumda. Bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 219 bine yükseldi.

Ayrıca, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin altında %1,2 arttı. Birlikte Emek Maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde %3 artış gösterdi.

Şirketlerin Finansal Sonuçları Takip Ediliyor

Kurumsal tarafta, sanayi ve havacılık devi Honeywell'in hisseleri, düşük gelen satış ve kâr tahminleri sonrası %4'ün üzerinde değer kaybetti. Ford'un hisseleri, elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörmesiyle %6'nın üzerinde düştü.

Diğer yandan Qualcomm'un hisseleri, yöneticilerin patent lisanslama işinde bu yıl satış artışının beklenmediğini belirtmesinin ardından %4'ü aşkın değer kaybetti. Ancak Eli Lilly'nin hisseleri, üç aylık kârının piyasa beklentilerini aşmasının ardından %1'in üzerinde yükseliş gösterdi. Philip Morris ise güçlü gelen finansal sonuçları ile %7'yi aşkın değer kazandı.

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