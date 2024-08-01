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New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali borsalarda yükseliş dalgası başlattı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:02
New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York Borsası'nda Yükseliş Rüzgarı

New York Borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyonun yavaşlaması durumunda eylülde faiz indirimine gidilebileceği sinyali verilmesi ile güne yükselişle başladı.

Açılış Rakamları

Açılışta Dow Jones endeksi %0,18 artışla 40.916,96 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,28 artarak 5.537,84 puana, Nasdaq endeksi ise %0,27 artışla 17.647,03 puana ulaşmayı başardı.

Fed'in Faiz Stratejisi

Dün, Fed politika faizini %5,25-5,50 seviyelerinde sabit tutmasına rağmen, eylül ayında faiz indirimine gidilebileceğinin mesajını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, enflasyon güvencesinin artması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması durumunda faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtti. Ayrıca, Eylül toplantısı da dahil olmak üzere gelecek toplantılar hakkında henüz bir karar olmadığını söyledi.

İş Gücü Verileri ve Etkileri

Makroekonomik veriler açısından bu hafta iş gücü piyasası verileri dikkatle izleniyor. Bugün açıklanan veriler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı ortaya koydu ve ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Şirket Performansları

Devam eden bilanço sezonunda, teknoloji devlerinden Meta dünkü kapanışın ardından gelir ve karının beklentilerin üzerinde çıkması ile %9'un üzerinde değer kazandı. Qualcomm ise finansal sonuçlarına rağmen ABD'nin Çin'e yönelik ihracat sınırlamaları konusunda uyarı yapmasının ardından %3'ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Moderna ise satış tahminlerini düşürmesi ile %15'in üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca, bugün Amazon, Apple ve Intel gibi büyük şirketlerin açıklayacağı bilanço sonuçları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

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