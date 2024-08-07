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New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

Küresel piyasalardaki toparlanma, New York borsasında yükseliş trendini destekliyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:49
New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York Borsası Açılışta Yükseldi

ABD'de ekonomiyle ilgili endişelerin artmasına rağmen, New York Borsası yeni haftaya yükselişle başladı. Salı günkü açılışta, Dow Jones endeksi %0,60 artışla 39.230,09 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artışlar

S&P 500 endeksi %1,01 artarak 5.293,13 puana, Nasdaq endeksi ise %1,56 değer kazanarak 16.622,31 puana çıktı. Merkez bankalarının yetkililerinin verdiği "güvercin" mesajlar, piyasalardaki ivmeyi olumlu yönde etkilemekte.

Analist Görüşleri

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin, resesyon endişelerine ilişkin yaptığı açıklamaların, yatırımcıların psikolojisini iyileştirdiğini ifade ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu hafta istihdam verilerinin zayıf olmasına rağmen ABD'nin resesyon yaşamadığını vurguladı.

Şirket Bilançoları Üzerine

Şirketlerin finansal durumlarının analiz edildiği bu süreçte, Disney hisseleri, beklenenin altında kalan işletme gelirleri nedeniyle %3'ün üzerinde değer kaybetti. Amgen de kar beklentilerini karşılayamayarak %4 düştü. Super Micro Computer ve Airbnb hisseleri ise, düşüş oranlarıyla dikkat çekti; Super Micro'nun hisseleri %14'ün üzerinde kayıp yaşarken, Airbnb %14 kayıpla kapandı.

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