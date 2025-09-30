New York borsası yükselişle kapandı: Dow Jones rekor kırdı

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:49
New York borsası, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelere rağmen günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 46.397,89 puana çıktı ve kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.688,46 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,31 kazançla 22.660,01 puana ulaştı.

Siyasi belirsizlik piyasalarda gölgesini sürdürdü

ABD'de federal hükümet 2019'dan bu yana ilk kez kapanmaya doğru giderken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde hala anlaşmaya varamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirterek, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." diye konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kapanmanın önlenebileceği konusunda "şüpheli" olduğunu dile getirdi.

Ekonomik göstergeler ve Fed etkisi

Analistler, hükümetin kapanması durumunda bazı önemli ekonomik verilerin yayımlanmasının aksayabileceğine ve bunun ABD Merkez Bankası (Fed) politika kararları için belirsizlik oluşturabileceğine dikkat çekti. Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini belirtti.

Collins, enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini vurgulayarak, bu yıl içinde biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi.

Makroekonomik tarafta, S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 94,2 ile piyasa beklentilerinin altına düştü. JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal gelişme

Kurumsal tarafta, CoreWeave'in, Meta'ya 14,2 milyar dolarlık yapay zeka bulut altyapısı sağlayacağına dair anlaşma duyurmasıyla şirket hisseleri yaklaşık %12 değer kazandı.

