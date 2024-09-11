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New York Borsası Yükselişle Kapandı: Enflasyon Verileri Piyasaları Destekledi

New York borsası, gelen enflasyon verileri sonrası yükselişle günü tamamladı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde kazançlar arttı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:50
New York Borsası Yükselişle Kapandı: Enflasyon Verileri Piyasaları Destekledi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesinin ardından günü değer kazancı ile kapattı.

Kapanış Verileri

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde artış göstererek 40.861,71 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artarak 5.554,13 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,17 kazançla 17.395,53 puana yükseldi.

Enflasyon Verilerinin Etkisi

Açıklanan enflasyon verileri, ABD'de daha yüksek oranda faiz indirimine gidileceği yönündeki öngörüleri zayıflattı. Ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, Şubat 2021'den beri en düşük seviyesine ulaştı.

Piyasa Tepkisi ve Faiz Beklentileri

Para piyasasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 85 olarak değerlendirildi. Uzmanlar, Fed'in faiz indirimine gitmesi için daha düşük enflasyon rakamlarının gerektiğini belirtti.

Teknoloji Hisselerindeki Yükseliş

Teknoloji hisseleri dikkat çekici bir şekilde değer kazandı. Çip üreticisi Nvidia, hisseleriyle birlikte yüzde 8'den fazla artış gösterdi. Diğer çip firmalarının hisseleri de benzer şekilde kazanç sağladı: Arm Holdings yüzde 10,3, Marvell Technology yüzde 4,6, Broadcom yüzde 6,8 ve ASML Holding ise yüzde 6,5 değer kazandı.

Başkanlık Tartışması ve Etkileri

Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından yapılan anketlerde Harris'in seçim şansının arttığı görüldü. Sosyal medya platformlarında anlaşmazlıklar çıkaran bu tartışma sonrasında, Trump’ın medya şirketinin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğradı.

Enerji Politikaları

Tartışma sırasında Harris'in alternatif enerji kaynaklarının desteklenmesi gerektiğini söylemesinin arkasından, enerji şirketleri First Solar ve Enphase Energy hisseleri sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 6 değer kazandı.

Fed'in Raporu

Öte yandan, Fed'in iç denetim birimi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in yatırım kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki iddialara ilişkin raporunu açıkladı. Fed, Bostic hakkında yapılan işlemlerde herhangi bir gizli bilgilere dayalı işlem yapıldığına dair kanıt bulamadığını belirtti.

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