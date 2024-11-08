New York Borsası Yükselişle Kapandı: Fed'in Faiz Kararı Etkili Oldu

New York Borsası Faiz Kararının Ardından Yükseliş Gösterdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ile New York borsası, günü kayda değer bir yükselişle kapattı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, 47.729,34 puana ulaşarak yatay bir seyir izledi. Ayrıca S&P 500 endeksi %0,74 artışla 5.973,10 puana, Nasdaq endeksi ise %1,51 kazançla 19.269,46 puana ulaştı. Bu iki endeks, kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcıların Faiz Kararına Odağı

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, yatırımcılar Fed'in faiz kararına odaklandı ve piyasada pozitif bir seyir gözlemlendi. Fed, politika faizini beklentilere uygun bir şekilde 25 baz puan düşürerek %4,50-4,75 aralığına indirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Açıklamaları

Fed'in yaptığı açıklamada, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerleme kaydetmesine rağmen hâlâ yüksek kaldığı belirtildi. Jerome Powell, ABD'deki başkanlık seçimlerinin politika kararları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını ifade etti. Ayrıca seçilmiş başkan Trump'ın istifa etmesini istemesi durumunda da kendisinin istifa etmeyeceğini vurguladı.

Ekonomik Veriler

Ekonominin genel durumu hakkında bilgi veren Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun önemli ölçüde hafiflediğini belirtti. Makroekonomik veriler de dikkat çekti; A.B.D.’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 Kasım ile biten haftada 221 bine yükseldi ve bu rakam piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha az bir artış göstererek %2,2 olarak belirlendi. Ayrıca, tüketici kredileri Eylül’de 6 milyar dolarlık artışla 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.