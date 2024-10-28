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New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, Dow Jones endeksindeki artışla haftanın ilk işlem gününü pozitif şekilde tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:24
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü olumlu bir şekilde tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 270 puanın üzerinde bir değer kazanarak yüzde 0,65 artışla 42.387,57 puana ulaştı.

Diğer Endekslerdeki Gelişmeler

S&P 500 endeksi, yüzde 0,28 artışla 5.824,40 puana yükseldi. Nasdaq endeksi de benzer bir seyir izleyerek yüzde 0,27 artışla 18.568,05 puana çıktı.

Piyasalardaki Pozitif Seyir

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve yoğunlaşan bilanço sezonu, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, piyasalarda ilk işlem günü boyunca pozitif bir hava hâkim oldu. Özellikle İsrail’in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının, beklenenden daha az hasar vermesi piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş

İran'a yönelik saldırıda, korkulan petrol veya nükleer tesislerin hedef alınmaması sebebiyle petrol fiyatları yüzde 5 üzerinde bir düşüş yaşadı.

Gelecek Verilerin Önemi

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin önemli sinyaller verebileceğini ve bu bilgilerin ABD Merkez Bankası (Fed) için belirleyici olabileceğini vurguladı.

Teknoloji Şirketlerinin Bilanço Sonuçları

Kurumsal tarafta ise yatırımcılar, "Muhteşem 7" olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un finansal sonuçlarını dikkatle takip ediyor.

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