New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, ABD'de istihdam artışının ekim ayında kasırgalar ve işçi grevlerinin etkisiyle yavaşlamasına rağmen, teknoloji devlerinden Amazon ve Intel'in olumlu finansal sonuçları ile yükseliş gösterdi. Haftanın son işlem gününde, Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazanarak %0,69 artışla 42.052,19 puana ulaştı.

Piyasa Göstergeleri

S&P 500 endeksi %0,43 artarak 5.730,00 puana, Nasdaq endeksi ise %0,80 yükselerek 18.239,77 puana çıktı. Yatırımcılar, ABD ekonomisinin durumu ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına ilişkin makroekonomik verileri ve şirket bilançolarını dikkatle takip etti.

İstihdam Verileri

ABD'de açıklandığı üzere, ekim ayında tarım dışı istihdam 12 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını artırdı.

Şirket Bilançoları ve Hisse Performansları

Amazon ve Intel'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları, bu şirketlerin hisselerini sırasıyla %6,2 ve %7,8 yükseltti. Öte yandan, Apple'ın hisseleri, zayıf Çin satışları nedeniyle %1,33 düştü, ExxonMobil ise %1,6 değer kaybetti.

Boeing ise, sendika ile yaptığı anlaşma ile hisselerini %3,5 artırdı. Analistler, gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların da takip edileceğini belirtiyor.