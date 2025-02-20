New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Dow Jones ve S&P 500 Rekor Kırdı

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nin toplantı tutanakları ışığında değer kazandı ve günü yükselişle tamamladı.

Piyasa Endeksleri

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 44.627,46 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 6.144,09 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,07 artışla 20.056,25 puana yükseldi.

Fed'in Toplantı Tutanakları ve Küresel Ticaret Belirsizliği

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları, küresel ticarette belirsizlik yaratmış durumda. Fed, politika faizini değiştirmeden yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, toplantı tutanakları yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini gösterdi. Tutanaklarda, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

Fed yetkililerinin çoğu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmaRisklerinin dengede olduğunu, birkaçının ise enflasyon hedefine dair risklerin daha fazla olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Ticaret Politikasının Etkisi

Fed tutanaklarında, ticaret ve göç politikalarındaki muhtemel değişikliklerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerini bozma potansiyelinden bahsedildi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Trump'ın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirirken sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Yeni Tarife Açıklamaları

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzaladıktan sonra otomobil, ilaç ve çiplere yönelik tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini dile getirdi. Trump, uygun bir tarihte bu tarifelere ilişkin daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, Microsoft'un kuantum bilgisayarları için geliştirdiği Majorana 1 çipi sonrası hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı. Apple ise yapay zeka teknolojisi içeren uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu iPhone 16e'yi 28 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini duyurduktan sonra yüzde 0,2 yükseldi.