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New York Borsasında Düşüş Trendi Devam Ediyor

New York borsası, sabah açılışında tüm endekslerde düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:48
New York Borsasında Düşüş Trendi Devam Ediyor

New York Borsası Düşüşle Güne Başladı

New York borsası, günün ilk işlem saatlerinde düşüşle açıldı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalarak 42.876,84 puana geriledi.

Endekslerin Durumu

S&P 500 endeksi, yüzde 0,36 düşüşle 5.832,70 puana inerken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,48 kayıpla 18.451,86 puana düştü.

Yatırımcıların Temkinli Davranışı

Yatırımcılar, yoğunlaşan bilanço sezonu nedeniyle temkinli bir duruş sergilemeye devam etti. Açılışta negatif seyir izleyen pay piyasalarında, analistler ABD Merkez Bankası’nın para politikası konusundaki belirsizliklerin ve yükselen tahvil faizlerinin bazı hisselere baskı yaptığına dikkat çekti.

Faiz ve Tahvil Durumu

Fed'in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinin ardından, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi artarak yüzde 4,22'ye kadar yükseldi. Bu durum, iyileşen ekonomik verilere ve Bankanın gelecekteki faiz indirimlerinde daha dikkatli olacağı beklentisine bağlı olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Hisselerde Farklılık

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek finansal sonuçları analist beklentilerini aşan General Motors’un hisseleri yüzde 5'in üzerinde bir artış kaydetti.

Altın Fiyatları Yükseliyor

Artan jeopolitik gerginlikler ve makroekonomik belirsizlikler ışığında, altın fiyatları da yeni rekor tazeledi. Altının ons fiyatı, yüzde 0,7 artışla 2.740 dolara yaklaştı.

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