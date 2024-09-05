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New York Borsasında Karışık Kapanış

New York borsasında gün karışık bir seyir izlerken, yatırımcılar kritik istihdam raporuna odaklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:36
New York Borsasında Karışık Kapanış

New York Borsası Karışık Seyirle Kapanıyor

New York borsası, önemli istihdam raporu öncesinde günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puan üzerinde değer kaybı yaşadı ve %0,54 azalarak 40.755,75 puana geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri Ne Durumda?

S&P 500 endeksi %0,3 azalışla 5.503,41 puana düşerken, Nasdaq endeksi %0,25 artışla 17.127,66 puana yükseldi. Yatırımcılar, açıklanan iş gücü verilerinde ülke ekonomisine dair sinyaller arıyor.

Özel Sektör İstihdamı Düşüşte

Ülkede özel sektör istihdamı ağustosta, 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri artırdı. Bu sebeple, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %3,72'ye kadar düştü.

İşsizlik Başvuruları ve Verimlilik

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine düştü. Bu, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ayrıca, tarım dışı iş gücü verimliliği 2024'ün ikinci çeyreğinde %2,5 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü PMI Verileri

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta piyasa beklentilerini aşarak 51,5 seviyesine çıktı. S&P Global'in ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verisi ise 55,7 olarak belirlendi, bu da hizmet sektörü faaliyetlerinde Mart 2022'den bu yana en hızlı artışı gösteriyor.

Tesla ve Verizon'dan Önemli Gelişmeler

Öte yandan, Tesla gelecek yıl Avrupa ve Çin'de otonom araç piyasasına girmeyi planladığını duyururken, hisseleri %5'e yakın değer kazandı. Verizon ise, Frontier Communications’ı 20 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını bildirdi. Bunun ardından Frontier Communications hisseleri %9,5 düşerken, Verizon’un hisseleri %0,4 azalış kaydetti.

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