New York Borsasında Karışık Kapanış

New York Borsası Haftayı Karışık Bir Seyirle Kapadı

New York borsası haftanın son işlem gününü karmaşık bir görünümle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybederek %0,61 azalışla 42.114,40 puana geriledi.

Diğer Endekslerin Durumu

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.808,12 puan; Nasdaq endeksi ise %0,56 artışla 18.518,61 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz indirimlerine dair belirsizlik sürerken, yatırımcıların tedbirli bir yaklaşım sergilediği gözlendi. Ekim ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin yaklaşması sebebiyle, yatırımcıların hareketleri üzerinde belirleyici faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Makroekonomik Gelişmeler

Makroekonomik veriler arasında, dayanıklı mal siparişlerinde eylül ayında %0,8 azalış kaydedildi. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekim ayında yukarı yönlü revize edilerek 70,5 değerine yükseldi. Ayrıca, tüketicilerin kısa vadeli ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde de bazı değişiklikler görüldü, kısa vadeli %2,7, uzun vadeli ise %3’e geriledi.

Banka Hisselerinde Düşüş

ABD'li bölgesel banka New York Community Bank’ın bilançosunda kaydedilen ticari gayrimenkul kredileri kaynaklı zarar sonrasında banka hisseleri %8’in üzerinde değer kaybetti. Bu zayıf bilançonun etkisi, finans sektöründeki diğer şirketlerin hisselerine de yansıdı; Goldman Sachs %2,3, Morgan Stanley %2, Bank of America %1,8, Wells Fargo %1,4 ve JPMorgan Chase %1,2 oranında geriledi.

Teknoloji Hisselerinde Yükseliş

Bu arada, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışlar dikkat çekti. Nvidia, Amazon, Microsoft ve Meta hisseleri yaklaşık %1 değer kazandı. Alphabet hisseleri de %1,5 oranında arttı.

McDonald's ve Kripto Para Sektöründeki Gelişmeler

Son olarak, ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısının 75'e çıkması sonucu restoran zincirinin hisseleri yaklaşık %3 düştü. Ayrıca, kripto para birimi Tether'in yaptırımları ihlal etme olasılığına dair yürütülen soruşturma sonrası kripto ile ilişkili bazı hisselerde düşüşler gözlemlendi.