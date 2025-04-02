New York Borsasında Karışık Kapanış: Trump'ın Tarifeleri Belirsizlik Yaratıyor

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklı tarifeler öncesinde günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi %0,03 azalışla 41.989,96 puana gerilerken, S&P 500 endeksi %0,38 artış göstererek 5.633,08 puana, Nasdaq endeksi ise %0,87 kazançla 17.449,89 puana yükseldi.

Tarife politikasına ilişkin belirsizlik devam ederken, Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanması bekleniyor. Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağına dikkat çekti.

İlgili haberlerde, The Washington Post un belirttiğine göre Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin ithalatının çoğuna %20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir öneri hazırladı; bu öneride çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar belirlenmediği vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." şeklinde açıklamada bulundu.

Donald Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi hala belirsizliğini korurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,16'ya geriledi. Tarifelerin, enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümeye olumsuz etki yapabileceği endişeleri taşınırken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayında 49 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve sektördeki daralmaya işaret etti. Ayrıca, ABD'de JOLTS açık iş sayısı şubat ayında 7 milyon 568 bine gerileyerek beklentileri karşılamadı.