New York Borsasında Karışık Seyir Devam Ediyor

New York borsası, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon ve diğer önemli ekonomik verilerin beklendiği haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Piyasa Kapanış Rakamları

Kapanışta, Dow Jones endeksi 140 puandan fazla değer kaybederek %0,36'lık bir azalışla 39.357,01 puana geriledi. Öte yandan, S&P 500 endeksi %0,03 artış göstererek 5.345,61 puana, Nasdaq endeksi ise %0,22'lik bir yükselişle 16.782,57 puana ulaştı.

Makroekonomik Verilere Dikkat

Geçen hafta artan resesyon endişelerinin ardından, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik verilere odaklandığı görülüyor. Yarın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanması bekleniyor. Analistler, bu verilerin ABD Merkez Bankası (Fed)’nın gelecekteki politikalarına dair ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor.

Enflasyon Beklentileri

Analistler, Temmuz ayında TÜFE'nin %0,2 aylık ve %3 yıllık artış göstermesinin beklendiğini ifade ettiler. Verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin Temmuz ayında %3’te sabit kaldığını gösterdi. Üç yıllık medyan enflasyon beklentisi ise %2,3'e düşerek, anketin başlamasından bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda.

Faiz İndirimleri Beklentisi

Para piyasalarında, Fed’in Eylül ayındaki toplantısında 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık faiz indirimlerinin olasılıklarının eşit olarak fiyatlandığı belirtiliyor. Yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Kurumsal Gelişmeler

Öte yandan, JetBlue Airways hisseleri, şirketin yaklaşık 2,75 milyar dolar borçlanma planlarını duyurması ve kredi notunun düşürülmesi sonrasında %20,7 değer kaybetti.