New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD genelinde üretici enflasyonunun yıllık bazda tahminleri aşmasının ardından, büyük bankaların açıklanan finansal sonuçlarıyla birlikte karışık bir seyir izleyerek haftanın son işlem gününe başladı.

Açılış Sonuçları

Açılışta Dow Jones endeksi %0,13 artışla 42.507,53 puana ulaştı. Diğer yandan, S&P 500 endeksi %0,09 azalışla 5.775,09 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,35 değer kaybederek 18.217,73 puana indi.

Enflasyon Verileri

Bugün açıklanan veriler ışığında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda değişiklik göstermedi, yıllık bazda ise %1,8 artarak beklentileri aştı. Çekirdek ÜFE, aylık %0,2 artış ile tahminlere paralel, yıllık %2,8 ile ise tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi.

Merkez Bankası Beklentileri

Söz konusu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanacak gevşeme sürecinin hızının yavaşlayabileceği yönündeki beklentiler arttı. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutma ihtimaline ilişkin fiyatlamalar yapılırken, %82 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

Bilanço Sezonu ve Bankaların Sonuçları

Kurumsal tarafta devam eden bilanço sezonunda, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların üçüncü çeyrek net karları geçen yıla göre geriledi. Ancak JPMorgan Chase'in hisseleri, karındaki düşüşe rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen kar ve gelirler sayesinde %4'ün üzerinde değer kazandı. Wells Fargo’nun hisseleri de benzer şekilde %5'ten fazla yükseldi.

BlackRock ve Tesla'nın Performansı

Yatırım yönetimi şirketi BlackRock, yönetimindeki varlıkların üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını duyurdu ve hisseleri %2'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Diğer yandan, Tesla hisseleri, beklenen robotaksi "Cybercab" tanıtımının ardından olası düzenleyici engeller hakkında yeterince bilgi verilmemesi nedeniyle %8'in üzerinde değer kaybetti.