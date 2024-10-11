DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar

New York borsası karışık bir açılış yaparak yatırımcıları şaşırttı. Üretici enflasyonu ve banka sonuçları etkili oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:10
New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD genelinde üretici enflasyonunun yıllık bazda tahminleri aşmasının ardından, büyük bankaların açıklanan finansal sonuçlarıyla birlikte karışık bir seyir izleyerek haftanın son işlem gününe başladı.

Açılış Sonuçları

Açılışta Dow Jones endeksi %0,13 artışla 42.507,53 puana ulaştı. Diğer yandan, S&P 500 endeksi %0,09 azalışla 5.775,09 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,35 değer kaybederek 18.217,73 puana indi.

Enflasyon Verileri

Bugün açıklanan veriler ışığında, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda değişiklik göstermedi, yıllık bazda ise %1,8 artarak beklentileri aştı. Çekirdek ÜFE, aylık %0,2 artış ile tahminlere paralel, yıllık %2,8 ile ise tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi.

Merkez Bankası Beklentileri

Söz konusu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanacak gevşeme sürecinin hızının yavaşlayabileceği yönündeki beklentiler arttı. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutma ihtimaline ilişkin fiyatlamalar yapılırken, %82 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

Bilanço Sezonu ve Bankaların Sonuçları

Kurumsal tarafta devam eden bilanço sezonunda, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların üçüncü çeyrek net karları geçen yıla göre geriledi. Ancak JPMorgan Chase'in hisseleri, karındaki düşüşe rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen kar ve gelirler sayesinde %4'ün üzerinde değer kazandı. Wells Fargo’nun hisseleri de benzer şekilde %5'ten fazla yükseldi.

BlackRock ve Tesla'nın Performansı

Yatırım yönetimi şirketi BlackRock, yönetimindeki varlıkların üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını duyurdu ve hisseleri %2'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Diğer yandan, Tesla hisseleri, beklenen robotaksi "Cybercab" tanıtımının ardından olası düzenleyici engeller hakkında yeterince bilgi verilmemesi nedeniyle %8'in üzerinde değer kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar
2
Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma: Kilogramı 2.885.000 Lira
3
Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş
4
SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı
5
5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun
6
Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok
7
Türkiye Innovation Week' 2024 Devam Ediyor: İhracatta Yenilikçi Adımlar

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak