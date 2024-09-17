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New York Borsasında Pozitif Açılış

ABD ekonomisinde iyileşme sinyalleri, New York borsasında yükseliş yaşanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:33
New York Borsasında Pozitif Açılış

New York Borsası Pozitif Seyir İzliyor

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde, ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerini azaltan verilerin etkisiyle yükselişle açıldı.

Açılış Verileri

Güne pozitif başlayan borsa endekslerinde ilk veriler şu şekilde gerçekleşti:

  • Dow Jones endeksi, %0,24 artışla 41.723,78 puana çıktı.
  • S&P 500 endeksi, %0,40 artışla 5.655,51 puana yükseldi.
  • Nasdaq endeksi ise %0,65 kazançla 17.707,01 puana tırmandı.

Toplantının Önemi

Fed'in bugün başlayarak, yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, yatırımcıların dikkatini çekerken, ABD'de açıklanan olumlu veriler borsa üzerinde pozitif bir etki yarattı.

Faiz İndirim Beklentileri

Fed'in, 2020'den bu yana ilk faiz indirimini açıklaması bekleniyor. Analistler, bankanın 50 baz puanlık bir indirim yapma ihtimalinin %61, 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığının ise %37 olduğunu öngörüyor. Para piyasalarında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

Olumlu Ekonomik Veriler

Bugün açıklanan ekonomik verilere göre:

  • Perakende satışların ağustosta %0,1 artış kaydetmesi, beklenmedik bir gelişme oldu.
  • Sanayi üretimi ise aynı dönemde %0,8 oranında artış gösterdi.

Şirket Hisse Fiyatları

Şirketler bazında da hareketlilikler gözlemlendi. Intel hissesinin, Amazon Web Services (AWS) ile stratejik işbirliğini genişlettiğini açıklamasının ardından %3'ün üzerinde değer kazanırken; Microsoft hisseleri ise şirketin temettü oranını %10 artırma kararı sonrası %2 civarında yükseldi.

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