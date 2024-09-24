New York Borsasında Yükseliş Başladı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne pozitif bir başlangıç yaparak yatırımcıların yüzlerini güldürdü. Dow Jones endeksi, %0,26 oranında artışla 42.234,99 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,16 artışla 5.727,66 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi de %0,40'lık bir değer artışıyla 18.046,44 puana çıktı.

Piyasalardaki Belirsizlikler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar hakkında belirsizlikler devam ederken, borsa işlem günü pozitif bir seyir izledi. Bu hafta, piyasalarda yoğun bir veri akışı bekleniyor ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar, yatırımcılar tarafından özellikle takip ediliyor.

Fed Yetkililerinin açıklamaları

Fed yetkililerinden gelen yorumlarla ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel göstergelerinin Bankanın %2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu belirterek, gelecekteki politika kararlarına temkinli yaklaşacaklarını ifade etti.

Makroekonomik Gelişmeler

Öte yandan, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yıllık %5 artış göstererek dikkat çekti. Ancak, bu artış hızında yavaşlama belirtileri olduğu görülüyor, bu da konut fiyatlarındaki hareketliliği gözler önüne seriyor.