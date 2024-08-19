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New York Borsasında Yükseliş Rüzgarı

New York borsası, hafta başını güçlü bir kapanış ile tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puan üzerinde artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:40
New York Borsasında Yükseliş Rüzgarı

New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü olumlu bir şekilde tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde bir artış göstererek %0,58 oranında yükselerek 40.896,53 puana ulaştı. Bu, endeksin kazanç serisini beşinci güne taşıdığı anlamına geliyor.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerindeki Artışlar

S&P 500 endeksi, %0,97 artışla 5.608,25 puana, Nasdaq endeksi ise %1,39 değer kazanarak 17.876,77 puana çıktı. Her iki endeks de üst üste sekizinci gün pozitif kapanış gerçekleştirdi.

Piyasalardaki Olumlu Hava

Geçen hafta açıklanan verilerin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi ile birlikte, haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izlenmesi dikkat çekti. Analistler, ay başlangıcında yaşanan hayal kırıklığı yaratacak verilerin, resesyon endişelerini artırdığına dikkat çekti.

Faiz İndirimine Dair Beklentiler

Bu hafta piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasını merakla bekliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasındaki zayıflama ihtimalinin artması nedeniyle faiz indirimine açık olabileceklerinin sinyalini verdi.

AMD'nin ZT Systems Alımı

Diğer yandan, yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla ZT Systems4,9 milyar dolara satın alacağını açıklayan AMD, %4,5 değer kazandı.

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