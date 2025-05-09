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New York'ta Türkiye-Pakistan-ABD İlişkilerini Güçlendiren Etkinlik

TACCI, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için New York'ta önemli bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 18:37
New York'ta Türkiye-Pakistan-ABD İlişkilerini Güçlendiren Etkinlik

Türkiye-Pakistan-ABD İşbirlikleri New York'ta Tartışıldı

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla New York'ta önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Pakistan Başkonsolosluğu Ticaret ve Yatırım Bölümü işbirliğiyle Pakistan Evi'nde gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe, Pakistan'ın New York Başkonsolosu Aamer Ahmed Atozai, Ticaret ve Yatırım Müşaviri Adnan Mahmood Awan, TACCI Başkanı Ali Koçak ve New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe gibi önemli isimlerin yanı sıra ticaret odalarından temsilciler, bürokratlar ve iş insanları da katıldı.

Dostluk ve İşbirliği Vurgusu

Başkonsolos Atozai, konuşmasında Türkiye ve Pakistan'ın tarih, kültür ve karşılıklı anlayışa dayalı dost ülkeler olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD'nin de bu ülkelerin en büyük ihracat pazarı ve önemli bir yatırım ortağı olduğunu belirtti. Atozai, üç ülke arasında yapıcı bir diyalog kurmanın önemine dikkat çekerek tekstilden fintech ve lojistiğe kadar geniş bir işbirliği yelpazesi sunduğunu ifade etti.

Ticaret Savaşları ve İşbirlikleri

Ticaret ve Yatırım Müşaviri Awan, etkinliğin, ticaret savaşlarının gündeme geldiği bir dönemde yapıldığını belirtti. Bu vesileyle işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunun da gündeme geleceğini söyledi. Awan, Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her üç ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.

“Ekonomik Köprüler Kurmak” Teması

TACCI Başkanı Koçak, etkinliğin temasının “Ekonomik Köprüler Kurmak” olduğunu belirterek, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliği stratejik bir ekonomik işbirliğine dönüştürmek için zamanın geldiğini vurguladı. Koçak, “ABD'deki ortaklarımızın güçlü katılımıyla, ticaret, yatırım, inovasyon ve girişimcilik yoluyla iyi niyeti eyleme dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Konuşmaların ardından, üç ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Etkinlik, katılımcıların ticari işbirliği fırsatlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve...

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında olası fırsatları değerlendirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenledi. TACCI Başkanı Ali Koçak etkinlikte konuşma yaptı.

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve...

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye, Pakistan ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ülkeler arasında olası fırsatları değerlendirmek amacıyla New York'ta etkinlik düzenledi. TACCI Başkanı Ali Koçak etkinlikte konuşma yaptı.

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