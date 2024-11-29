Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı

Ngozi Okonjo Iweala'nın Görev Süresi Uzatıldı

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü görevine 4 yıl daha devam edecek. Iweala’nın yeni görev süresi, 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

DTÖ Genel Konseyi Toplantısı

DTÖ'den yapılan açıklamaya göre, DTÖ Genel Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler, Iweala'nın genel direktör olarak görev süresinin uzatılmasına karar verdi. Bu durum, Iweala'nın DTÖ'deki etkisinin ve liderliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İlk Kadın ve Afrikalı Genel Direktör

Iweala, 1 Mart 2021 tarihinde göreve başlamış ve DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olma unvanını elde etmiştir. Daha önce iki kez Maliye Bakanlığı yapmış, kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası'nda Operasyonlar İcra Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

DTÖ ve Küresel Ticaret İlişkileri

Bununla birlikte DTÖ, daha serbest bir dünya ticareti için çabalarına devam ederken, organizasyonun ülkeler arasındaki derin bölünmeler nedeniyle yeni anlaşmalar üzerinde ilerleme kaydetmekte zorlandığı dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.