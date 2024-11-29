DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala'nın görev süresi 4 yıl daha uzatıldı ve 2029'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:03
Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı

Ngozi Okonjo Iweala'nın Görev Süresi Uzatıldı

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü görevine 4 yıl daha devam edecek. Iweala’nın yeni görev süresi, 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

DTÖ Genel Konseyi Toplantısı

DTÖ'den yapılan açıklamaya göre, DTÖ Genel Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler, Iweala'nın genel direktör olarak görev süresinin uzatılmasına karar verdi. Bu durum, Iweala'nın DTÖ'deki etkisinin ve liderliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İlk Kadın ve Afrikalı Genel Direktör

Iweala, 1 Mart 2021 tarihinde göreve başlamış ve DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olma unvanını elde etmiştir. Daha önce iki kez Maliye Bakanlığı yapmış, kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası'nda Operasyonlar İcra Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

DTÖ ve Küresel Ticaret İlişkileri

Bununla birlikte DTÖ, daha serbest bir dünya ticareti için çabalarına devam ederken, organizasyonun ülkeler arasındaki derin bölünmeler nedeniyle yeni anlaşmalar üzerinde ilerleme kaydetmekte zorlandığı dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı Devam Ediyor
2
Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı
3
Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı
4
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi: Sanayi ve Teknolojinin Geleceği Tartışılacak
5
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor
6
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı
7
Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı