Niğde Belediyesi Kendi Betonunu ve Taşını Üretecek: Tesis Açıldı

Niğde Belediyesi Kendi Betonunu ve Taşını Üretecek

Tesis hizmete girdi — Amaç dışa bağımlılığı bitirmek

Niğde Belediyesi’nce 120 milyon liranın üzerindeki yatırımla hayata geçirilen beton, parke ve kaldırım taşı üretim tesisi hizmete girdi.

Tesis sayesinde yalnızca parke ve kaldırım taşı değil, şehir inşasında kullanılan hazır beton da belediye bünyesinde üretilerek dışa bağımlılığın tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Yatırımla birlikte Niğde Belediyesi, çalışmalarında dış tedarik süreçlerine olan bağımlılığı sona erdirerek üretimde tam kontrol sahibi olacak.

Tesis, satın alma süreçlerinden kaynaklanan zaman kayıplarını ortadan kaldıracak; belediyenin piyasa şartlarından etkilenmeden, daha düşük maliyetle ve kendi belirlediği kalite standartlarında üretim yapmasını sağlayacak.

Üretim kapasitesi açısından tesisin 24 saat çalışması durumunda günde 4000 metrekarelik taş üretebileceği belirtiliyor. Üretimde yüzlerce çeşit taş yer alacak; kaldırımlarda ve yollarda kullanılan beton da tesis tarafından sağlanacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tesisle ilgili olarak şunları söyledi:

"Niğde’ye büyük bir yatırımı daha kazandırdık. Niğde Belediyemiz adına bundan sonra hazır betonumuzu, kilitli parkemizi, bordürlerimizi ve kaldırım taşlarımızı artık kendimiz üreteceğiz. Bugünkü bedelle yaklaşık 120 milyon liranın üzerinde bir yatırımı şehrimize kazandırmış olduk. Her zaman dediğimiz gibi Niğde Belediyesi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konuma doğru geliyor. Bu tesisten sonra neredeyse bütün ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamış olacağız. Tesis 24 saat çalıştığı zaman günde 4000 metrekarelik taş üretebilecek. Bunlar tabii ki yüzlerce çeşit taş olacak. Kaldırımlarda, yollarda kullandığımız betonumuzu da kendimiz üreteceğiz. Hedefimiz bölgeye de hizmet etmek" diye konuştu.

