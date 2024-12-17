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Niğde'de 3 Jeotermal Kaynak İhalesi Duyuruldu

Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası için ihale süreci başlatıldı. İhaleler 8 Ocak 2025'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:38
Niğde'de 3 Jeotermal Kaynak İhalesi Duyuruldu

Niğde'de Jeotermal Sahalar İhaleye Çıkıyor

Niğde'de, enerji kaynakları açısından önemli bir gelişme yaşanıyor. Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, 3 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahasının ihale edileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte, yarışma sürecine dair detaylar da belirlendi.

İhale Bilgileri

Bu kapsamda, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası ile Çiftlik ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek. İhalelerin tarihi ise 8 Ocak 2025 olarak belirlendi.

İhaleler, saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda bulunan İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Bu önemli gelişme, bölgedeki enerji potansiyelini artırarak yatırımlara kapı aralayabilir.

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