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Niğde'de Jeotermal Kaynak İhaleleri

Niğde'de üç jeotermal kaynak arama ve işletme sahası için ihale süreçleri başlıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:15
Niğde'de Jeotermal Kaynak İhaleleri

Niğde'de Jeotermal Kaynak Aramaları Başlıyor

Niğde ilinde, jeotermal kaynak arama ve işletme faaliyetlerine yönelik önemli bir adım atılıyor. Niğde İl Özel İdaresi, üç farklı saha için ihale düzenleyecek.

İhale Detayları

İhale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde toplam 145,57 hektar ile 4936,55 hektar arasında değişen büyüklükte üç saha, açık teklif usulüyle ihaleye sunulacak.

Sahaların Özellikleri

Bu sahalardan biri doğal mineralli su sahası, diğer ikisi ise jeotermal kaynak sahası olarak belirlendi. İhalelerin gerçekleştirilmesi, 23 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 ile 11.04 arasında, İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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