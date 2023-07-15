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Nissan büyük kampanyayı duyurdu! 45 bin TL'lik nakit imkanıyla o modellerini satışa çıkardı

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Nissan büyük kampanyayı duyurdu! 45 bin TL'lik nakit imkanıyla o modellerini satışa çıkardı
Nissan Temmuz kampanyasıyla sıfır araç alacaklara 45 bin TL nakit indirim veya düşük faizli kredi sunuyor. Uşak Gündem olarak en güncel fiyatları ve kampanyaları takip ediyoruz. Nissan Qashqai'nin 2023 Temmuz ayı fiyat listesi şu şekildedir: 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 1.458.500 TL, X-Tronic CVT Tekna 1.526.800 TL, Designpack 1.689.800 TL, Skypack 1.736.800 TL, Skypack 4x4 1.817.200 TL, Platinum Premium 1.999.000 TL, Platinum Premium 4x4 2.079.400 TL.

Özet: EnSonMedya'da yer alan bir haberde, Nissan'ın büyük bir kampanya düzenlediği ve bu kampanya kapsamında 45.000 TL nakit indirimi ve düşük faizli kredi imkanı sunduğu bildirildi. Nissan, otomobil almak isteyen müşterilere cazip fırsatlar sunarak onları desteklemeyi hedefliyor. İşte detaylar...

nissan dev araç

NİSSAN'DAN DEV KAMPANYA HABERİ GELDİ

Nissan tarafından başlatılan bu dev kampanya, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında müşterilere 45.000 TL'ye varan nakit indirimi ve düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu indirim ve kredi seçenekleri, otomobil almak isteyenlerin bütçesini rahatlatmayı amaçlıyor. İşte ayrıntılar...

dev kampanya

Nissan'ın bu kampanyası, müşterilere çeşitli modeller arasından seçim yapma özgürlüğü de sunuyor. Habere göre, kampanya kapsamında Nissan Qashqai, X-Trail, Micra, Juke gibi popüler modellerde avantajlı fiyatlar ve ödeme koşulları sunuluyor. Bu sayede müşteriler, tercih ettikleri modeli daha uygun bir fiyatla satın alabilecekler.

Nissan'ın sunduğu düşük faizli kredi imkanı da otomobil almak isteyenlere cazip geliyor. Habere göre, kampanya kapsamında düşük faizli kredi seçeneği sunularak müşterilere ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bu durum, otomobil almak isteyenlerin daha düşük taksitlerle araç sahibi olmalarını mümkün kılıyor.

Nissan'ın bu büyük kampanyası, otomobil sektöründe rekabeti artıracak ve müşterilere alternatifler sunarak onları destekleyecektir. Otomobil almak isteyenler için 45.000 TL'ye varan nakit indirimi ve düşük faizli kredi imkanı, tercihlerini Nissan'dan yana kullanmalarını teşvik edebilir.

Sonuç olarak, EnSonMedya'da yer alan habere göre Nissan, otomobil almak isteyen müşterilere büyük bir kampanya sunuyor. Nakit indirimleri ve düşük faizli kredi imkanıyla müşterilerin bütçesini rahatlatan Nissan, çeşitli modeller arasından seçim yapma özgürlüğü de sağlıyor. Bu kampanya, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

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