Normalde 235 TL olan o ürün yüzde 49 indirimli 119 TL’ye düştü! Herkesin evinde ihtiyaç

Migros marketler her gün Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altında bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda bugün ise %49 indirimli şekilde vatandaşların kahvaltı sofralarından eksik etmediği Namet kangal sucuğu satışa çıkardı. Özellikle kahvaltı denildiğinde her daim akla gelen ve sofralardan eksik edilmeyen sucuk, Migros karta sahip olan vatandaşlara özel olarak %49 indirimli satışı çıkartıldı. Sizlerde dilerseniz Migros şubelerinden dilerseniz de Migros online kanalları üzerinden uygun fiyatta sucuk siparişi verebilirsiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu Namet Kangal sucuk indirimi…

%49 İNDİRİMLİ 119 TL’YE SATILIYOR

Vatandaşların her kahvaltı sofrasında muhakkak severek tükettiği Namet kangal sucuk 240 gr %49 indirimli Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Normalde 235 TL olan bu ürün yapılan indirim kampanyası kapsamında 119 TL’ye kadar düşüyor. Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altında Migros marketlerde satışa çıkartılan bu üründen vatandaşlar herhangi bir markete daha uygununu bulup satın alırsa ve fişini Migros marketlere sunarsa söz konusu olan ürünün iki katı ücreti vatandaşların money kartına yüklenecek. İddialı bir indirim kampanyasıyla 15 Ocak 2024 tarihinden bu yana her gün farklı ürün satışa çıkartan Migros marketlerde uygun fiyatları kesinlikle kaçırmayın!



