Novatek Başkanı Mihelson: Rus LNG'si Küresel Pazar Dışında Tutulamaz

Forumda uyarı: Ambargolar fiyatları yükseltecek, ABD arzı yetersiz kalabilir

Novatek Başkanı Leonid Mihelson, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) küresel pazarın dışında tutulmasının mümkün olmadığını belirtti. Mihelson, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'ndaki "Enerji İşbirliğinin Yeni Gerçekleri: Küresel İlerleme için Yenilikçi Stratejiler" başlıklı oturumda konuştu.

Mihelson, LNG tüketimi ile tüketim yapılan bölgeler arasında yüzde 100 bağlantı bulunmadığını vurgulayarak, "Pazar küresel bir durumda. Avrupa Birliği, 19’uncu yaptırım paketine Rus LNG’sinin ithalatını 2027’ye kadar durdurmayı ekledi." dedi.

Rusya'nın şu anda küresel LNG pazarında yüzde 10 paya sahip olduğunu ifade eden Mihelson, "Rus LNG'sini küresel pazar dışında tutmak imkansız. Fiyatlarda benzeri görülmemiş bir artış olacak. Bu durumda, en yüksek faturayı da Avrupalı tüketiciler ödeyecek." diye konuştu.

Mihelson, ABD'deki LNG projelerinin Avrupa'da hızla artan talebe yetişemeyeceğini belirterek, "Avrupa'da LNG talebinin bu yıl yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor. ABD'de ihracat ise daha az artacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca, ABD'de veri merkezlerinin hızlı gelişiminin iç talebi artırdığına dikkat çeken Mihelson, bunun da ABD'nin LNG ihracatını kısıtlayacağını söyledi.

Mihelson, tüketicilerin uzun vadeli sözleşmeler yerine petrol piyasası gibi esnek tedarik koşullarını tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Forum, Çırağan Sarayı'nda başladı ve yarın da devam edecek. Etkinlik, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor. Bu yıl forumun teması "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) ve sloganı "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) olarak belirlendi.

